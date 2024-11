Das sind die Gewinner des NESTROY-Theaterpreis

Sonntagabend wurde im Volkstheater wurde der heimische Theaterpreis verliehen

Im Wiener Volkstheater wurden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen. Zum 25. Mal wurden dabei herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich und die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt.

Felix Mitterer © Getty ×

Ein Preisträger stand im Vorfeld bereits fest: Der Autor Felix Mitterer (76) erhielt den Lebenswerk-Preis. Der Nestroy-Preis als Beste Schauspielerin ging an Julia Edtmeier als Mozart in „Amadeus“ am Bronski & Grünberg in Koproduktion mit dem Volkstheater in den Bezirken. Bester Schauspieler wurde Claudius von Stolzmann als Zagl in „Der Himbeerpflücker“ am Theater in der Josefstadt.

Alle Gewinner des Nestroy:

BESTE SCHAUSPIELERIN

Julia Edtmeier als Mozart in „Amadeus“ nach Peter Shaffer, Koproduktion Volkstheater in den Bezirken und Bronski & Grünberg Theater

BESTER SCHAUSPIELER

Claudius von Stolzmann als Zagl in „Der Himbeerpflücker“ von Fritz Hochwälder, Theater in der Josefstadt/Kammerspiele der Josefstadt

BESTE DARSTELLUNG EINER NEBENROLLE

Christoph Luser als Jedermanns guter Gesell / Teufel in „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal, Salzburger Festspiele

BESTE REGIE

Kornél Mundruczó für „Parallax“ von Kata Wéber und Ensemble, Uraufführung, Proton Theatre in Koproduktion mit den Wiener Festwochen u.a.

BESTER NACHWUCHS SCHAUSPIEL

Irem Gökçen als Clarice in „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni, Volkstheater

BESTER NACHWUCHS (AUTOR*IN, BÜHNE, KOSTÜM, MUSIK)

Leonie Lorena Wyss (Autor*in) für „Muttertier“, Uraufführung, Burgtheater/Vestibül in Kooperation mit dem Drama Forum Graz

BESTE AUSSTATTUNG (KOSTÜME, BÜHNE, VIDEOANIMATION)

Victoria Behr (Kostüme) und Pia Maria Mackert (Bühne) für „Die Verwandlung“ nach Franz Kafka, Burgtheater/Akademietheater

SPEZIALPREIS

„Oskar Werner – Kompromisslos in die Wiedergeburt“ von und mit Bernhard Dechant, Inszenierung Sophie Resch, Koproduktion Die schweigende Mehrheit und Odeon/Spitzer

BESTE OFF-PRODUKTION

„Nestbeschmutzung” vom Institut für Medien, Politik und Theater – Felix Hafner, Jennifer Weiss, Anna Wielander, Uraufführung, Kosmos Theater

BESTE BUNDESLÄNDER-AUFFÜHRUNG

„Von einem Frauenzimmer“ von Christiane Karoline Schlegel, Inszenierung Anne Lenk, Uraufführung, Schauspielhaus Graz

BESTE AUFFÜHRUNG IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

„Anthropolis I–V“ von Roland Schimmelpfennig / Euripides / Sophokles / Aischylos, Inszenierung Karin Beier, Uraufführung, Deutsches Schauspielhaus Hamburg

BESTES STÜCK – AUTOR*INNENPREIS

Magdalena Schrefel mit Valentin Schuster für „Die vielen Stimmen meines Bruders“, Uraufführung, Koproduktion Schauspielhaus Wien, Kosmos Theater und Kunstfest Weimar

LEBENSWERK: Felix Mitterer

Tom Neuwirth © Instagram ×

Der Nestroy-ORF-III-Publikumspreis ging heuer an Tom Neuwirth, der im Wiener Rabenhof in „Luziwuzi“ als queerer Erzherzog Ludwig Viktor brillierte.