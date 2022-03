Friedenskonzert am Wiener Heldenplatz

Der nächste Konzert-Hit für die Ukraine: Am Sonntag rocken Wanda, Ostbahn und Co. den Heldenplatz.

Wien. Erst letzten Samstag spielten Wanda mit Kollegen wie Bilderbuch, Seiler & Speer oder Mathea beim großen "We Stand With Ukraine" Benefiz im Happel Stadion über 810.000 Euro für die Volkshilfe ein. Jetzt rocken sie wieder für den guten Zweck und für den Frieden. Bereits am kommenden Sonntag (27. März) steigt von 14 bis 23 Uhr am Wiener Heldenplatz das Solidaritätskonzert #YesWeCare. Neben Kurt Ostbahn, der bis dahin von Corona genesen sein soll, Cari Cari, Maschek, Oska, Lemo, Folkshilfe oder den Chartstürmern von Edmund haben nun auch Wanda die Einladung von Musiker C. Freude und Initiator Daniel Landau für das Ukraine-Benefiz angenommen. "Denn der Kampf für den Frieden ist noch nicht vorbei!"

Anders als im Stadion, wo der symbolische Beitrag von 19,19 Euro pro Karte kassiert wurde, ist der Eintritt bei der 9-stündigen Solidaritätskundgebung am Heldenplatz gratis. Spenden sind jedoch mehr als willkommen und laufen über die Kanäle von SOS-Kinderdorf. Der lukrierte Gesamtbetrag wird anschließend 50:50 mit Nachbar in Not geteilt Über 100.000 Besucher werden erwartet.

Diese Bands treten auf

Das sind die Stars von #YesWeCare am 27. März am Wiener Heldenplatz: