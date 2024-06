Griechenland, Hawaii &mehr: Die passende Lektüre für Ihren Urlaub

Lust auf Meer: In diesen Büchern spielt eine traumhafte Urlaubsumgebung auch eine Hauptrolle

Na, sind Sie schon urlaubsreif? Egal, wo Sie diesen Sommer freie Tage verbringen: Ob auf Hawaii, am adriatischen Hausmeisterstrand oder in Gramatneusiedl: Ein literarischer Begleiter darf für entspannte Stunden nicht fehlen.

Um Ihnen ein paar Impulse zu geben, haben wir drei Romane ausgesucht, in denen nicht nur Handlung, Figureninventar, sondern auch der Ort eine wichtige Rolle spielt.

Griechenland: »Die verheimlichte Tochter«

Sinnsuche. Die neuseeländische Schriftstellerin Soraya Lane legt den dritten Band ihrer "Verlorene Töchter"-Reihe vor.

In Die verheimlichte Tochter bekommt die in London lebende 30 Jahre alte Ella eine geheimnisvolle Schachtel ausgehändigt. Das Stück trägt den Namen ihrer verstorbenen Oma und führt die junge Frau nach Griechenland. Dort, in atemberaubender Meereskulisse, findet sie nicht nur Antworten auf Fragen ihrer Vergangenheit, sondern erkennt auch, wie es weitergehen soll in ihrer Zukunft ...Lane verbindet hier eine zu Herzen gehende Familiengeschichte mit viel Flair und Atmosphäre.

Hawaii: »This could be love«

Tennisprofi. Zackiger geht es bei Lilly Lucas zu, einer deutschen Autorin, die sich im Liebesroman-Subgenre New Adult bereits einen großen Namen gemacht hat.

This could be love ist der erste Band ihrer neuen Trilogie. Darin dreht sich alles um Tennis-Hoffnung Louisa: Nach einer fiesen Verletzung reist diese nach Hawaii, um sich in der Tennisschule ihrer Patentante Kay auf ihr Comeback zu konzentrieren. Doch sie übertreibt es beim ersten Lauftraining, und zack erwacht sie auf dem Sofa von Vince, dem feschen Surferboy. Blöd nur, dass dieser mit ihrer Tante zerstritten ist ... Schnelle Dialoge, Surfing-Lebensgefühl und ambitionierte Figuren sind ideal für lockere Lesestunden.

Englische Küste: »Das Haus der Wiederkehr«

Generationen. Soeben als Taschenbuch erschienen ist Das Haus der Wiederkehr, eines der ersten Bücher überhaupt von Bestsellerautorin Jojo Moyes.

Im englischen Küstenstädtchen Merham stehen sich Lottie und Celia nahe wie Schwestern. Während die eine die Idylle liebt, zieht es die andere in die Ferne. Schwierig wird es, als Celie Lottie ihrem Verlobten Guy vorstellt, denn die junge Frau verliebt sich prompt in ihn

Es ist die berührende Geschichte einer starken Freundschaft, die sich hier auf mehreren Zeitebenen abspielt. Im Fokus: ein besonderes Haus direkt am Meer. Traumhaft schön!