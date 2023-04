Jazz-Gitarrist Karl Ratzer wird mit dem Amadeus Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

In den 60er-Jahren begann Karl Ratzer mit Formationen wie The Slaves oder Gipsy Love die österreichische Rock-Historie zu prägen, bevor er in die USA und zum Jazz wechselte. Nun wird der Österreicher mit dem Amadeus Award für sein Lebenswerk geehrt. Am 28.4. bekommt Ratzer von Christoph Huber (Porgy & Bess) die goldene Trophäe im Volkstheater überreicht.

Details folgen in Kürze.