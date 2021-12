Lugner tobt über Opernball-Absage

Zum zweiten Mal in Folge wird der Traditionsball pandemiebedingt ausgesetzt.

Entsprechende Gerüchte machten schon seit Wochen in der Society die Runde, jetzt ist es offiziell: Der Opernball 2022 ist abgesagt. Das teilte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch mit.



Richard Lugner erfuhr von ÖSTERREICH, dass der Ball abgesagt wird.



Was Lugner zur Opernball-Absage sagt, erfahren Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!