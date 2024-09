× Luke Mockridge: Österreich-Tour nach dem Paralympics-Skandal

Nach der großen Aufregung wurde die Auftritte von Luke Mockridge in Deutschland gestoppt. Doch bei uns geht er auf die Bühne! Am Mittwoch steht in Wien die Premiere der neuen Show „Funny Times“ am Programm.

Mit abwertenden Kommentaren zu den Paralympics in seinem Podcast "Die Deutschen" scherzte sich der deutsche Comedian Luke Mockridge mal wieder ins Out. Das Management kündigte. Sat.1 nahm das geplante neue TV-Quiz "Was ist in der Box?" aus dem Programm und auch die Tour unter dem Motto „Funny Times“

wurde zusammengekürzt. Gleich sieben Auftritte u.a. in Gelsenkirchen, Bonn oder Erfurt wurden von den örtlichen Veranstaltern gestrichen. Zwei hat Luke Mockridge selbst abgesagt, aber am Mittwoch will er in der Wiener Simm City erstmals nach den vielen Aufregern wieder auf der Bühne stehen.

© Getty Images ×

Das sind die Österreich-Termine von Luke Mockridge:

18. September: Wien, Simm City

19. September: Leonding, Kürnberghalle

20. September: Salzburg, Szene

Start der „Funny Times“-Tour, die ihn in Folge auch nach Leonding (Donnerstag) und Salzburg (Freitag) führt. „100% pures Entertainment, als Gegenentwurf zu einer viel zu ernsten Welt“ verspricht Mockridge dafür auf Instagram. Und weiter: „Kein erhobener Zeigefinger, kein Moralismus, keine Empörung, keine KI oder überhöhter Social-Media-Tanz. Funny Times verspricht eine gute Zeit und die Erkenntnis, dass dir am Ende niemand danken wird, wenn du stets empört und ernst durchs Leben gelaufen bist, anstatt zu lachen“ Die für den Auftritt in Wien zuständige Agentur Hoanzl bestätigte, dass die bereits restlos ausverkaufte Veranstaltung in der Simm City durchgeführt werde. Für Leonding und Salzburg gibt es noch Restkarten.

© Getty Images ×

Nach der massiven öffentlichen Kritik an seinen Aussagen ruderte Mockridge zurück und entschuldigte sich bei den Sportlern. "Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele", schrieb der 35-Jährige auf Instagram.

© Getty Images ×

© Getty Images

Freilich nicht die erste Entschuldigung: Mockridge war in den letzten Jahren immer wieder mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert. Auch wegen einer versuchten Vergewaltigung (2019. )Die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt. Zwangen Mockridge aber zu einer längeren Karriere-Pause. Jetzt wollte er mit der Sat.1 Show und der Tour wieder groß durchstarten. Nur hat er sich dafür selbst ein Ei gelegt.