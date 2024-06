Neue KING-Storys: Von Alien-Mysterien & Verwesungsgestank

IHR WOLLT ES DUNKLER: 12 neue, unterschiedliche Geschichten von Horror-Spezialist Stephen King.

Wenn die Welt von Kriegs-Gräueln erschüttert wird und in Trümmern liegt, was sollen wir dann noch mit Gruselgeschichten anfangen? Viel, denn die Kunst hilft uns, die Wirklichkeit mal auszublenden, mal zu verstehen oder bestärkt uns darin, sie nicht zu verstehen.

Fantasielos Stephen King sieht paradoxer Weise empathische Menschen als Schauder-Liebhaber und urteilt zu dieser Thematik deutlich im Nachwort seines neuen Buches Ihr wollt es dunkler (ja, der Titel ist inspiriert von einem späten Cohen-Song): „Ich glaube, für das Leid auf der Welt sind meist die Fantasielosen unter uns verantwortlich.“

Seine subtilen, meist mit Hingabe zum Detail konstruierten Geschichten lassen sich schlecht in eine Kategorie pressen; sind weder Grusel noch Horror oder Übersinnlichkeit alleine. King ist eben King und das schon seit Jahrzehnten.

Facetten Die zwölf teils ganz neuen Erzählungen unterscheiden sich in Länge und Genre; handeln von einer folgenschweren Begegnung mit Aliens, von dem Burschen Willie, der seltsame Vorlieben hat und sich darum am Rascheln toter Glühwürmchen, sowie am Gestank aus dem Zimmer seines kranken Opas erfreut. Sie drehen sich um Übersinnlichkeit und was eine einzelne Eingebung anrichten kann, um skurrile Begegnungen und subtile Psychospiele.

Eine Geschichte ist über 40 Jahre alt

Echo Eine Geschichte, Der Antwortmann, hat King bereits in seinen 30ern verfasst und dank seines Neffen mit 75 Jahren vollendet, sie scheint ihm wie er im Nachwort schreibt als „Zeitschlucht“ aus der sein Echo kommt. King schafft es scheinbar mühelos, Atmosphäre aufzubauen, die Eigenarten seines Amerikas zu schildern. Manchmal lässt er sich beim Erzählen fast unangenehm lange Zeit, bis endlich der erlösende Handlungsschritt erfolgt. Andere Storys sind von Anfang bis Ende rasant getaktet. Ob pures Vergnügen oder Realitätsflucht; King ist unser Tipp der Woche.