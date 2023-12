Neujahrskonzert wird "lasziv und unanständig"

Schon heute, Samstag startet Christian Thielemann in das 84. Neujahrskonzert. Im Musikverein steht die 1. Voraufführung am Programm. Am 1. Jänner blickt dann die ganze Welt nach Wien.

„Ich empfinde es als aufregend, dem Weltpublikum eine bis dato unbekannte Charaktereigenschaft des Komponisten Anton Bruckner präsentieren zu können“ Christian Thielemann holt bei seinem zweiten Neujahrskonzert nach 2019 neben Klassiker wie dem "Donauwalzern" oder dem "Radetzky-Marsch" und Raritäten von Strauß oder Ziehrer auch die "Quadrille WAB 121" von Anton Bruckner ins Programm. © APA/EPA/HERBERT NEUBAUER © ORF ×

Ein verfrühtes Geschenk zu dessen 200. Geburtstag im September und Highlight des 84. Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker das mit insgesamt 9 Premieren aufwartet. Auch dem „Ischler Walzer" von Johann Strauß, zu dem in der TV-Übertragung das Staatsballett durch die Kaiservilla in Bad Ischl tanzt und die „ein bisschen laszive und unanständige" "Estudiantina-Polka" von Joseph Hellmesberger.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2024 erstmals mit Bruckner Christian Thielemann dirigiert beim Neujahrskonzert gleich neun Premieren. Auch von Anton Bruckner. © ORF × Nach der für heute Samstag um 11 Uhr angesetzten ersten Voraufführung und dem traditionellen Silvesterkonzert (Sonntag, 19. Uhr) tragen am 1. Jänner ab 11.15 Uhr gleich 15 ORF-Kameras das Neujahrskonzert in die Welt hinaus. Über 100 Länder - von Albanien bis Trinidad - sind live dabei. Macht in Summe weit über 60 Millionen TV-Seher. 1.800 Besucher klatschen im Goldenen Saal des Wiener Musikverein mit. © Sony Music Bereits am 12. Jänner kommt die 2024er-Aufnahme des Neujahrskonzerts auf CD. Am 23. Jänner wird man damit wohl zum 24. Mal in Folge die Spitze der Austria-Top-40 Charts erklimmen. Das ist das Programm für das Neujahrskonzert 2024: Karl Komzák Erzherzog Albrecht-Marsch. op. 136 * Johann Strauß Wiener Bonbons. Walzer, op. 307 Johann Strauß Figaro-Polka. Polka française, op. 320 * Joseph Hellmesberger Für die ganze Welt. Walzer * Eduard Strauß Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238 Pause Johann Strauß Ouvertüre zur Operette "Waldmeister" Johann Strauß Ischler Walzer. (Nachgelassener Walzer Nr. 2) * Johann Strauß Nachtigall-Polka. op. 222 * Eduard Strauß Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114 * Johann Strauß Neue Pizzicato-Polka. op. 449 Joseph Hellmesberger Estudiantina-Polka aus dem Ballett "Die Perle von Iberien" * Carl Michael Ziehrer Wiener Bürger. Walzer, op. 419 Anton Bruckner Quadrille WAB 121 (Arrangement: Wolfgang Dörner) * Hans Christian Lumbye Glædeligt Nytaar! Galopp * Josef Strauß Delirien. Walzer, op. 212 Zugaben: Josef Strauß An der schönen blauen Donau Josef Strauß Radetzky-Marsch * Erstaufführung bei einem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker