Nobelpreisträger Peter Handke erhält höchste steirische Auszeichnung

"Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern" für gebürtigen Kärntner am 15. November

Graz. Der gebürtige Kärntner Schriftsteller und Nobelpreisträger Peter Handke wird nächsten Freitag (15. November) die höchste steirische Auszeichnung, das "Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern", von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im Weißen Saal der Grazer Burg überreicht bekommen. Ein entsprechender Regierungsbeschluss ist am Donnerstag gefallen. Für die Übergabe soll Handke persönlich anreisen, wie die "Kleine Zeitung" berichtete.

Handke hatte seine schriftstellerischen Anfänge in Graz, nachdem er für sein Studium der Rechtswissenschaften in die steirische Landeshauptstadt gezogen war. Während ihn das Jus-Studium zunehmend weniger interessierte, war er immer öfter im Forum Stadtpark und im Umfeld seines späteren Mentors Alfred Kolleritsch zu sehen. Handke lieferte auch Beiträge für die Literaturzeitschrift "manuskripte" und so begann seine Karriere gewissermaßen in Graz.

"Hervorragender Nährboden für aufstrebende Talente"

"Peter Handke ist ein Großer, der es versteht, Erfahrungen untrüglich zur Literatur zu erheben. Es ist eine große Freude, dass wir einen Literaturnobelpreisträger auszeichnen können, der so eng mit dem Kulturland Steiermark verwoben ist. Nicht zuletzt ist es ein Beweis dafür, dass unsere Steiermark ein hervorragender Nährboden für aufstrebende Talente und ihr künstlerisches Schaffen ist", würdigte Drexler die Verdienste Handkes um die heimische Literatur und sein Wirken in Graz.