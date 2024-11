Österreichischer Buchpreis wird zum 9. Mal vergeben

Chancen bieten sich für Katharina Winkler, Valerie Fritsch, Elias Hirschl, Reinhard Kaiser-Mühlecker und Elke Laznia bei der Preisverleihung am Montagabend im Wiener Odeon Theater.

Am Montagabend wird im Wiener Odeon Theater zum neunten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Nominiert sind Romane von Katharina Winkler ("Siebenmeilenherz"), Valerie Fritsch ("Zitronen"), Elias Hirschl ("Content") und Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Brennende Felder") sowie der lyrische Prosaband "Fischgrätentage" von Elke Laznia. Der Radiosender Ö1 überträgt die Verleihung ab 19.30 Uhr live.

Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Außerdem vergibt die fünfköpfige Jury einen Debütpreis, für den es 10.000 Euro gibt. Auf der Shortlist dafür stehen Verena Dolovais "Dorf ohne Franz", Frieda Paris' "Nachwasser" und Julia Josts Kärntner Anti-Heimatroman "Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht". Die Burgschauspieler Dorothee Hartinger und Philipp Hauß moderieren die Preisgala, die von Kontrabassist Georg Breinschmid und Violinist Benjamin Schmid musikalisch begleitet wird. Im Vorjahr ging der Österreichische Buchpreis an Clemens J. Setz für seinen Roman "Monde vor der Landung", der Debütpreis an Arad Dabiri für "Drama".