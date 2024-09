× Riesenehre: Mavie Hörbiger mit Elisabeth-Orth-Preis ausgezeichnet

Nach Birgit Minichmayr und Michael Maertens erhielt nun auch Mavie Hörbiger den begehrten Elisabeth-Orth-Preis

„Der Elisabeth-Orth-Preis ist für mich mehr als nur ein Preis. Er ist eine Befreiung. Er macht mich stolz und glücklich und unendlich dankbar.“ Riesenehre für Mavie Hörbiger. Am Sonntagnachmittag erhielt sie im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung von den Freunden des Burgtheaters den Elisabeth-Orth-Preis für die vergangene Spielzeit 2023/24. Zum dritten Mal in Folge verleiht die Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters diesen Preis an ein Ensemblemitglied für die herausragende schauspielerische Leistung. Hörbiger tritt damit in die Fußstapfen von Birgit Minichmayr und Michael Maertens, die den Preis in den Jahren 2022 bzw. 2023 erhielten. Nominiert waren heuer auch Dörte Lyssewski, Silvie Rohrer, Itay Tiran und Julia Windischbauer.

„Mavie Hörbiger liebt ihre Figuren, das Publikum und das magische Ereignis, das dazwischen liegt. Ihr präziser Instinkt, gepaart mit enorm viel Erfahrung und Können, führt dazu, dass ihr Spiel über die Jahre immer komplexer wurde und prismenhaft leuchtet.“, so Bettina Hering, langjährige Schauspieldirektorin der Salzburger Festspiele in ihrer Laudatio.

© Hubert Nowak ×

Mavie Hörbiger nahm den Preis in kleinem Kreis sichtlich gerührt entgegen und sprach in ihrer Dankesrede auch von den produktiven Zweifeln, die mit der Schauspielkunst einhergehen. Sie betonte die große persönliche Bedeutung des Preises und hob den großen Respekt, die Anerkennung und Bewunderung für die Leistungen und das Können all ihrer Familienmitglieder hervor. All dies habe sie immer dazu inspiriert, sich als Schauspielerin immer weiterzuentwickeln. „Der Satz „Vergiss nicht, dass Du eine Hörbiger bist“ hat noch nie schöner, zärtlicher und selbstverständlicher in meinen Ohren geklungen als heute. Vielen Dank für diese Auszeichnung und diesen wunderbaren Moment, den Sie mir hier schenken und der anhalten wird!“