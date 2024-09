Saison-Start für Falco-Musical "Rock Me Amadeus"

Amadeus rockt jetzt wieder das Ronacher. Ab heute kehrt das Falco-Musical aus der Sommerpause zurück.

Über 220.000 Besucher haben schon mitgerockt. Jetzt geht’s in die zweite Saison. Ab heute kehrt das gefeierte Falco-Musical "Rock Me Amadeus" nach der Sommerpause ins Wiener Ronacher zurück. Und das für gleich fast ein ganzes Jahr. Der Erfolgsrun wurde nach über 200 ausverkauften Vorstellungen gleich bis zum Sommer 2025 verlängert.

Und das mit der gefeierten Hit-Besetzung: Moritz Mausser als Falco, Alex Melcher als sein selbstzerstörerisches Alter Ego und Katharina Gorgi als Ehefrau Isabella. Sie zeigen eine emotionale Heldenstory der Zerrissenheit, die begeistert.Der erste Teil skizziert zu Klassikern wie Der Kommissar den Aufstieg vom „Pausenclown“ bis zur Nummer 1 in den USA.

Nach der Pause übernimmt im dramaturgisch stärkeren Teil sein Alter Ego, das als Hirngespinst in einem überdimensionalen, fast sieben Meter hohen Kopf auftaucht und ihm in Folge immer mehr Drogen und Wahnsinnigkeiten einflößt, das Kommando. Hans Hölzel wird zwischen Triumph (Platz 1 in den USA) und Tragödie (Hochzeit, Trennung und der fatalen Erkenntnis, dass er nicht der Vater seiner geliebten Tochter ist) immer mehr zur Marionette seines Dämons.