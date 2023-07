So wird der neue ''Jedermann''

Am Freitag (21.7.) feiert das Spiel vom Sterben des reichen Mannes Premiere.

Auftakt. Am 21. Juli geht der Jedermann mit Michael Maertens in der Titelrolle in die neue Saison. An seiner Seite Buhlschaft Valerie Pachner (spielt ebenso den Tod). Bei der gestrigen Probe am Domplatz zeigte sich: die beiden harmonieren perfekt. Die Buhlschaft strahlt heuer in roter Hose und Korsage. Der Jedermann trägt Samt. Die diesjährige Inszenierung mutet soweit klassisch an.

© Franz Neumayr ×

Nächste Woche (27. Juli) eröffnen die Salzburger Festspiele gegen 11 Uhr dann offiziell, danach steht auch schon die erste große Opern-Premiere mit Figaro an. Bis 31. August jagt in der Mozartstadt wieder ein kulturelles Highlight das andere.

© Franz Neumayr ×

So wird am 29. Juli Macbeth Premiere feiern. Die Opernpremiere von The Indian Queen folgt am 31. Juli. Orfeo ed Euridice starten am 4. August. Das Traditionskonzert der Philharmoniker mit Ricardo Muti ist für den 15. August angesetzt.