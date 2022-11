Song Contest ändert Regeln

Keine Jury-Wertung in Quali – Für uns wird es jetzt schwerer!

ESC. Am 13. Mai steigt der 67. Eurovision Song Contest in Liverpool. Österreich muss dabei in die Quali (9. oder 11. Mai) und das mit verschärften Regeln. Ab 2023 schickt nämlich nur mehr das Publikum die 10 Besten weiter. Die Jury hat in den Halbfinali ausgedient. Kommt jetzt nur mehr im Finale mit dem berühmten 12 Punkte-Spruch zum Zug. Für uns wird die Quali damit deutlich schwerer: Die letzten Jahre waren wir beim Publikum nämlich nie in den Top-Ten.