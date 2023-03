Song Contest: Teya & Salena auf Top-10-Kurs

Wenn es nach den Buchmachern geht, darf sich Österreich freuen.

Lichtblick. Nach dem teils kläglichen Scheitern unserer Song-Contest-Teilnehmer in den letzten Jahren darf Österreich heuer wieder hoffen. Unser Girlie-Duo Teya & Salena liegt mit ihrer witzigen ESC-Hymne Who the Hell Is Edgar? aktuell in den Top 10 der Wettbüros.

Österreich Platz 9 – Schweden ist Favorit

Finale. Nachdem am Wochenende die letzten beiden teilnehmenden Länder ihre Songs präsentierten, sprechen die Wett-Quoten eine eindeutige Sprache. Bei (fast) allen Wettbüros liegt Österreich bei Finalteilnahme aktuell auf Platz 9 – Tendenz steigend!

Davor gilt es für die beidem Ladys noch die Semifinal-Hürde am 11. Mai in Liverpool zu nehmen. Doch da liegen sie bei den Buchmachern sogar auf Platz 1. Ein Finaleinzug scheint für Teya & Salena somit nur mehr Formsache zu sein.

Klarer Favorit auf den ESC-Sieg ist übrigens Schweden mit Loreen, die den Song Contest bereits 2012 gewonnen hat.