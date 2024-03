St. Pöltner Kirchenbeitragskampagne „Wir sagen DANKE“

Seit Januar 2024 hat der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz eine Kampagne ins Leben gerufen, um einerseits die Dankbarkeit gegenüber den Beitragszahlern zum Ausdruck zu bringen und andererseits deren Erwartungen hinsichtlich der zu priorisierenden Themenbereiche in der Diözese St. Pölten zu evaluieren. Dabei legt Bischof Schwarz großen Wert auf Transparenz und die Förderung einer neuen Form der digitalen Feedback-Kultur in der Diözese bezüglich des Kirchenbeitrags.



Der erste Schritt bestand darin, den Website-Auftritt der Diözese zu überarbeiten, um die Interessen der Kirchenbeitragszahler noch stärker einzubeziehen. Bemerkenswerte Zahlen unterstreichen den Erfolg dieser Initiative:



Seit Januar 2024 hat die Kampagne „Wir sagen DANKE“ etwa 228.518 Personen innerhalb der Diözese St. Pölten erreicht. Dazu wurden 18 Kampagnenvideos erstellt, die jeweils ein Themenfeld der Diözese beschreiben und den Dank für die Unterstützung der Beitragszahler zum Ausdruck bringen. Diese Videos verzeichneten allein im Januar rund 1.395.262 Aufrufe. Zudem erhielt die Landingpage, die neue Website der Diözese St. Pölten für den Kirchenbeitrag, 26.000 Klicks.

Gleichzeitig wurden die Themen herausgefiltert, die den Menschen am wichtigsten erschienen. Das Thema Kirche und Bildung war mit etwa 50% der Aufrufe besonders relevant. Ein weiteres starkes Interesse bestand mit 28% für Kirche und Brauchtum. 8% der Nutzer und Nutzerinnen zeigten Interesse an Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie an kulturellen Themen. Dem Umweltschutz wurde 6% des Interesses gewidmet.

Ein Hauptziel dieser Kampagne ist es, die Interessen der Kirchenbeitragszahler noch besser zu verstehen und langfristig Projekte zu fördern, die den zahlenden Mitgliedern der Kirche besonders am Herzen liegen.