The 1975: Konzert-Hit mit Alk in Wien nach Swift-Trennung

Nach überraschendem Liebes-Aus mit Taylor Swift drehte Matty Healy am Montag mit The 1975 in der Stadthalle auf. Auch mit dem Alk.

Der Schock wurde am Montag kaum eine Stunde vor dem Wien-Konzert seiner Indie-Band The 1975 publik: „Taylor Swift und Matty Healy haben sich getrennt“, meldete das US-Internetportal TMZ das überraschendes Liebes-Aus nach nur zwei Monaten. „Taylor ist wieder Single“, so eine Swift-Freundin und weiter: „Seit 25. Mai wurden die beiden nicht mehr gemeinsam gesichtet.“ In der Stadthalle ließ sich Healy davon jedoch wenig anmerken: Souverän rockte er durch das Hit-Programm „At Their Very Best“. Von Liebeskummer keine Spur. Sieht man mal vom Flachmann ab, mit dem er auf die Bühne schritt und aus dem er auch während der Hit-Show immer wieder genüsslich anzog.

Pirat. Statt mit Leid ließ Healy Wien mit der Augenklappe eines Piraten (!), Zigaretten und einen schrägen Arzt-Kittel sowie 20-millionenfach verkauften Hymnen wie „Love If We Made It“, das als Akustik-Version gezündete „Paris“ oder „Sex“ und der Essenz der aktuellen CD „Being Funny in a Foreign Language“, mit der man in der britischen Heimat zum vierten Mal in Folge auf Platz eins stürmte, ausflippen. Dazwischen stimmte er auch die Hits der Backstreet Boys (I Want It That Way) oder von Oasis (Wonderwall) an. Große Lebensweisheiten sowieso: „Auf Tour zu sein ist ein bisschen wie im Krieg. Nur dass keiner auf dich schießt!“

„Bitte keine Handys“

7.000 Fans - das Konzert wurde nach Ticket-Hype vom Gasometer in die Stadthalle hochverlegt - feierten The 1975 dabei als neues Rock-Wunder. Kreischalarm wie zu Beatles-Zeiten. Einige Fans waren sogar extra aus Japan angereist. Sie wurden nicht nur mit einer stimmigen, ganz in schwarz-weiß gehaltenen Videoshow am Mega-Screen, sondern auch mit einem Ausflug ins Publikum und Küsschen belohnt. Sowie der flehenden Bitte um Handy-Verzicht: „Wenigstens für einen Song!“

Spannend: Nach berührendem Unplugged-Finale, wo Healy das Saallicht aufdrehen ließ war das Konzert nach 115 Minuten plötzlich vorbei. Ganz ohne Zugabe!

Kuss. Vor dem Wien-Stopp gab’s jedoch Aufregung: Beim Europa-Tourstart in Aarhus, Dänemark küsste Healy am Freitag nämlich einen männlichen Security-Guard auf den Mund. Die Bilder gingen um die Welt. Vielleicht gab ihm Taylor Swift ja deshalb den Laufpass.