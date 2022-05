›Top Gun 2‹ als Cannes-Highlight

Kreischalarm an der Croisette! Tom Cruise präsentierte seinen Blockbuster.

Mega-Hype. Bereits seit Wochen dreht sich alles nur um einen Kinofilm: Top Gun: Maverick! 36 Jahre mussten Fans des Blockbusters auf die Fortsetzung warten. Gestern Abend wurden sie endlich erlöst. Hollywoodstar Tom Cruise lud höchstpersönlich zur großen Premiere im Rahmen des Filmfestivals von Cannes. Dazu fanden sich auch seine Co-Stars Jennifer Connelly und Miles Teller sowie ­weitere Topstars aus Hollywood an der Côte d’Azur ein. Mittendrin im Star-Rummel ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler, der den Hype um Cruise und Co. hautnah miterlebte.

Schaulaufen. Dass die Coronakrise dem Ende zugeht, zeigt sich beim Filmfestival eindrucksvoll. Statt Onlinepremieren reisen die Stars wieder persönlich an. Zur Top Gun-Premiere fanden sich unter anderen das schwangere Supermodel Adriana Lima sowie Schauspielgrößen wie Viola Davis oder Elle Fanning ein.