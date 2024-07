Von der Straße ab ins Rampenlicht

Rebel Dreamer: Buch über ein sehr bewegtes Leben.

Domitila Barros wurde in einer brasilianischen Favela geboren; ihre Eltern betreuten dort ein Straßenkinderprojekt. Materiell musste sie erfinderisch werden, aber sie hatte viel Glück: Eine liebende Familie, ihre positive Lebenseinstellung und Entschlossenheit. Und die führte sie nach Deutschland, wo sie 2022 den Titel der Miss Germany gewann. Jetzt ist sie Greenfluencerin, Coach und Geschichtenerzählerin. Ihre Erlebnisse sollen andere inspirieren und aufklären. Barros erzählt in hrem Buch Rebel Dreamer davon, wie wichtig es war, trotz Armut auf sich zu achten, frei nach dem Motto ihrer Heimat: „Ich bin arm, aber das muss nicht bedeuten, dass ich dreckig bin.“ Ganz elbstverständlich erkärt sie auch, warum Würde und Freude zum Elend dazu gehören.

Statt von Luxus träumte sie von Sicherheit

Schießerei Rebel Dreamer vereint mehrere wichtige, interessante Themen: Barros schildert, wie schön die Nähe zu anderen durch die Enge entstand, doch spart auch die negativen Seiten nicht aus: Statt von einer großen Wohnung zu träumen, wollte sich die junge Frau sicher fühlen, denn Mord, Gewalt und Drogen waren für sie immer allgegenwärtig. Domitila erzählt auch vom Tod ihrer Freundin, die mit 12 Jahren von einer verirrten Kugel getroffen wurde. Liebe, Leid, alles liegt nahe beieinander, genauso wie Erfolg und Scheitern.

Auszug aus dem Buch: "Rebel Dreamer"

»Ich bin in der Favela Linha do Tiro in Recife aufgewachsen, was übersetzt „Schusslinie“ bedeutet. In extremer Armut, mitten in einem Straßenkinderprojekt, das meine Eltern 1983 gegründet haben. Dort habe ich viel Elend gesehen. Doch trotzdem wollte ich nie zulassen, dass Trauer und Schmerz mein Leben bestimmen. Hunger, Gefahr und Gewalt waren in meiner Kindheit und Jugend allgegenwärtig.

Als Domitila Barros 2022 zur Miss Germany gekürt wird, ahnt niemand, was sie schon erlebt hat: Geboren wurde sie in einer Favela in Brasilien, wo es keine Schulen, Krankenhäuser, und Spielplätze gab. Ullstein