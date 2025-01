L.A.-Brände: "No Angels"-Sängerin bangt um ihr Haus

In Los Angeles wüten seit mehreren Tagen verheerende Waldbrände, die das Leben und die Existenzen Tausender Bewohner bedrohen. Jetzt ist auch "No Angels"-Star Sandy Mölling vom Flammen-Inferno betroffen.

Die deutsche Musikerin Sandy Mölling lebt seit 2019 mit ihrem Mann Nasri Atweh (Anm. Musiker und Musikproduzent aus Kanada) und ihren beiden Söhnen Jayden und Noah in Los Angeles. Jetzt ist auch sie mit ihrer Familie vom Flammen-Inferno in L.A. betroffen.

"Das Feuer kommt auch bei uns näher. Es ist noch ein Feuer ausgebrochen. Jetzt hat es in Bell Canyon angefangen. Das ist keine 15 Kilometer von uns", erklärte der "No Angels"-Star Sandy Mölling in einem Instagram-Video. Sie berichtet, dass bereits alles vorbereitet sei, falls die Familie fliehen müsste – ihr Mann habe bereits gepackt.

Sandy Möllings Haus ist nicht versichert

Mölling sagt über ihr Anwesen: "Die Versicherungskonzerne hier versichern einen nicht mehr. Das heißt, wenn es niederbrennt, dann ist es so. Dann besitzen wir natürlich das Grundstück, aber müssen das Haus neu bauen."

Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls der Band "No Angels" bei einem Auftritt in der "Großen Schlagerstrandparty 2022"-Show. © Getty Images ×

Die "No Angels"-Sängerin stellt klar: "Dann haben wir die Bäume alle wenigstens gestutzt und dann hieß es, dass das Trampolin rausgenommen werden müsse, das im Boden eingelassen ist, sonst würden sie uns nicht versichern. Also, die lassen sich wirklich haarsträubende Gründe einfallen, weshalb sie einen nicht versichern. Das ist eine absolut kriminelle Machenschaft hier."

Mölling: "Das Auto ist aufgetankt"

Sandy Mölling und ihre Familie hat bereits alles vorbereitet, um schnell fliehen zu können. Sie schildert: "Das Auto ist aufgetankt. Ich packe meine Tasche, mein Sohn hat auch schon alles gepackt."