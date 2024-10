Laetitia Casta (46) begeisterte bei Filmfestival in Rom

Glanzvoller Auftritt der französischen Mode-Ikone am roten Teppich von Rom.

Laetitia Casta (46) sorgte am 16. Oktober beim Eröffnungsabend des Filmfestivals von Rom für Aufsehen. Die französische Schauspielerin wurde in diesem Jahr als Jurymitglied ausgewählt, um die nominierten Filme der Kategorie "Progressive Cinéma" zu bewerten. Ihr Auftritt in einer atemberaubenden Mini-Robe mit Train und Perlendetails ließ die Modewelt aufhorchen. Die semi-rigide Materialwahl verlieh ihrer Robe einen futuristischen 3D-Effekt.

Casta, die kürzlich mit dem Film "Una storia nera" in Italien erfolgreich war, präsentierte ein Outfit, das bereits im September während der Paris Fashion Week für die Herbst-/Winterkollektion von Givenchy gezeigt wurde. Dieses ergänzte sie mit einer prächtigen Halskette aus Diamanten und grünen Smaragden sowie eleganten schwarzen Sandalen mit Fußkettchen, die ihren extraordinären Stil unterstrichen.

Das Filmfestival läuft noch bis zum 27. Oktober und wird von namhaften Persönlichkeiten wie Francis Ford Coppola und Johnny Depp besucht, die dort für ihre Karrieren ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wurde das Festival mit dem italienischen Drama "Berlinguer - La Grande Ambition" eröffnet, das die Geschichte des ehemaligen Parteichefs Enrico Berlinguer erzählt.