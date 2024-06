Das Liebesleben von Hollywoods Liebling Leonardo DiCaprio (49) sorgt erneut für Schlagzeilen. Nachdem er sich lange Zeit an einer strengen Dating-Regel orientierte – nur Frauen bis zum 25. Lebensjahr waren willkommen –, scheint der Schauspieler nun eine neue Richtung einzuschlagen.

Seine aktuelle Partnerin, das italienische Supermodel Vittoria Ceretti, hat kürzlich ihren 26. Geburtstag gefeiert und damit das Ende von DiCaprios bisherigem Muster eingeläutet.

Leonardo DiCaprio im Liebes-Glück

Leonardo DiCaprio hatte früher eine Vorliebe für junge Damen.



Wenn seine Freundinnen 25 Jahre alt wurden, zog er weiter.



Mit Vittoria Ceretti, einem 26-jährigen italienischen Supermodel, ändert sich das jetzt.



Ende der "unter 25"-Ära

Während Leonardo DiCaprio weiterhin für seine Rolle in Filmen wie "Titanic" und "The Wolf of Wall Street" gefeiert wird, war sein Privatleben oft Gegenstand wilder Spekulationen. Insbesondere seine strengen Dating-Präferenzen waren ein heißes Thema in den Medien. Doch nun, da Ceretti die 26 überschritten hat, scheint sich das Blatt zu wenden. Die Frage bleibt: Was hat sich geändert?

Die Veränderung in DiCaprios Liebesleben blieb nicht unbemerkt. Unter den Glückwünschen zu Cerettis Geburtstag finden sich zahlreiche Kommentare, die auf die ungewöhnliche Wendung in DiCaprios Dating-Verhalten hinweisen. Die Frage nach seinem bisherigen Muster und den Gründen dafür steht im Raum.

Psychologische Ursache für den Partner-Wechsel

Die Frage nach den tiefgründigen Gründen hinter DiCaprios Dating-Regel bleibt offen. Dania Schiftan erklärt, dass es zahlreiche mögliche Ursachen geben könnte, von traumatischen Erfahrungen bis hin zu psychologischen Problemen oder einfach einer eingefahrenen Gewohnheit. Manchmal liege die Quelle des Verhaltens viel näher, als man denkt.

Die Therapeutin betont, dass es häufig vorkomme, dass Menschen sich in einem bestimmten Schema gefangen fühlen, ohne sich dessen bewusst zu sein. DiCaprios Verhalten könnte ein Beispiel für dieses Phänomen sein. Oftmals seien solche Personen jedoch unglücklich mit ihrem Lebensstil und suchen nach Veränderung. Genau hier setzt die Therapie an: Männer, die sich nicht alle paar Jahre auf die Suche nach einer neuen Partnerin begeben möchten, suchen nach Unterstützung, um ihr Verhalten zu ändern.