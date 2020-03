Krankheitsfall! John Kelly heute nicht bei Let’s Dance

Schock für alle Fans von John Kelly. Der Sänger wird in der neuen Episode von „Let’s Dance“ am 20.3. nicht dabei sein. Das gab ein RTL-Sprecher bekannt. Grund für sein Fehlen ist ein Krankheitsfall in der Familie. Um wen es sich dabei handelt oder um welche Krankheit, wurde nicht bekannt gegeben. Unter Fans wird gemunkelt, es könne sich um seine Frau handeln. Diese soll nämlich aufgrund der Corona-Situation und Isolation unter Panikattacken leiden..

Corona-Maßnahmen bei "Let’s Dance"

Auch in dieser Folge der Tanzshow muss wegen der Ausbreitung des Corona-Virus auf Studiogäste – bis auf einen kleinen Block von Freunden und Familie der Kandidaten – verzichtet werden. Nur die Kandidaten mit ihren Profitanzpartnern, die Jury sowie die Moderatoren werden im Studio anwesend sein.