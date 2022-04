Lugner flirtet mit Miss Serbien

Bei der Spargelgala im Marchfelderhof hatte „Mörtel“ erneut Jovanka an seiner Seite.

Event. Die Spargelgala im Marchfelderhof ist alljährlicher Treffpunkt für die C-Prominenz. Heuer versuchten Sänger Andy Lee Lang, Jazz Gitti und Otto Retzer unter anderen die Aufmerksamkeit der Fotografen zu erhaschen, doch die interessierten sich in erster Linie wieder einmal für Richard Lugners (89) Begleitung.

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Otto Retzer mit Christina Lugner und Shirley Retzer

Beauty. An der Seite des Baumeisters war einmal mehr die fesche Miss Serbien Irina Jovanka zu sehen. Lugners Spargelstange beeindruckte sie nicht, denn die Boutiquebesitzerin verfolgte ihren eigenen Plan. „Sie eröffnet am 5. Mai ein Geschäft in der Lugner City“, verrät der Baulöwe ihre Beweggründe, sich mit ihm vor die Fotografen zu stellen. „Crystal Boutique“ soll der Shop heißen. „Sie wird auch bei der Modenschau am 7. Mai dabei sein.“

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Beatrice Körmer und Heimo Turin

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Andy Lee Lang und Jazz Gitti

Flirt. Dass sich eine Frau nur beruflich mit ihm trifft, ist für Richard Lugner neu, hindert ihn jedoch auch nicht daran, mit ihr zu flirten. Jovanka wird bald auch in der Lugner City wohnen. „Sie übernimmt die Wohnung von ‚Katzi‘. Da ist kein Platz für einen Mann“, sagt er. Die Miss sei aber ohnehin nicht auf der Suche nach einem Freund, wie „Mörtel“ gesteht. Er werde sich über Ostern durch die Liste an interessierten Damen durcharbeiten und hoffentlich bald die Richtige finden.