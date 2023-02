Lugner: "Ich werde abgezockt"

Richard Lugner will sich nächstes Jahr eine neue Agentur suchen.

Zornig. Man sollte meinen, Richard Lugner habe als erfolgreicher Geschäftsmann, der er ist, schon zahlreiche Verträge geprüft und unterschrieben. Doch jetzt scheint ihm ein Fehler passiert zu sein, denn die Kosten für seinen Opernball-Stargast steigen gerade ohne nachvollziehbaren Grund ins Unermessliche. „Ich habe mit der Agentur gesprochen. Ich möchte den Vertrag sehen, weil ich glaube, dass die mir sehr viele Sachen verrechnen, die Jane Fonda gar nicht braucht. Aber sie zeigen mir die Passagen nicht. Ich werde gerade abgezockt“, sagt er.

Programm. Nächstes Jahr wolle sich der Baumeister jedenfalls eine neue Agentur suchen. Jetzt freue er sich aber trotzdem erst einmal auf Fonda. Die Schauspielerin wird am Montag (13.2.) um 8 Uhr in der Früh ankommen, dann will er das Programm mit ihr abklären: „Es ist mühsam, weil Jane Fonda nicht mit mir kommuniziert.“ Wohnen wird sie jedenfalls in der Premium Suite des Grand Hotels.

Die Pressekonferenz und Autogrammstunde mit Fonda findet am Mittwoch in der Lugner City statt – und Fonda wünscht eine Besichtigung der Wiener Albertina.