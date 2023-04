Gitarrist der Band Texas erlitt Hirnblutung Nach einer Hirnblutung kämpft der Gitarrist der britischen Band Texas, Alistair McErlaine, um sein Leben. Der 40-jährige Musiker der schottischen Gruppe ("I Don't Want A Lover") liege bereits seit Dienstag in einem Londoner Krankenhaus, seine Frau Shelly halte an seinem Krankenbett Wache, berichtete die schottische Zeitung "Daily Record" am Samstag.