Der Schauspieler und Drehbuchautor Matt Damon hat am 08. Oktober 2020 etwas zu feiern: Er wird 50!

Von Harvard auf die Leinwand

Matthew Paige Damon wurde am 08. Oktober 1970 in Massachusetts als Sohn eines Börsenmaklers und einer Erziehungswissenschaftlerin in wohlhabende Verhältnisse geboren. Von 1988 bis 1992 studierte er an der Harvard University, machte jedoch nie seinen Abschluss, da er sich auf die Schauspielerei konzentrieren wollte. Denn nachdem einer seiner ersten Spielfilme Geronimo – Eine Legende ein großer Hit zu werden schien, zog Matt Damon kurzer Hand nach Los Angeles, um sich voll und ganz der Filmbranche zu widmen.

© gettyimages

Die Wandlungsfähigkeit in Person

Viele SchauspielerInnen verkörpern in ihren Filmen immer wieder eine ähnliche Rolle: Love Interest, Bösewicht, Witzfigur. Doch nicht Matt Damon. Es gibt wohl nur wenige KünstlerInnen in seiner Branche, die so wandlungsfähig sind, wie er. Nach seinem großen Durchbruch ergatterte er Engagements als Soldat (Der Soldat James Ryan), Gauner (Ocean-Reihe), Agent (Bourne-Reihe), Hexenjäger (Brothers Grimm), Astronaut (Interstellar, Der Marsianer) und Rennfahrer (Le Mans 66), um nur ein paar seiner unzähligen Filme zu nennen. Für seine unglaublichen Darstellungen wurde er von der Academy schon mit zwei Nominierungen als bester Nebendarsteller und mit einer als bester Hauptdarsteller gewürdigt und seit 2007 ziert den Hollywood Walk of Fame ein Stern mit seinem Namen darauf.

Nicht nur Schauspieler

Die Schauspielerei ist jedoch nicht sein einziges Talent, denn Matt Damon schrieb schon das ein oder andere Drehbuch. Für das Drehbuch für den Film Good Will Hunting erhielt er 1998 gemeinsam mit seinem Cousin Ben Affleck einen Oscar für das beste Originaldrehbuch. Zusätzlich wurde Damon 2007 zum Sexiest Man Alive gekürt.

© gettyimages

Matt Privat

Von Matt Damons Privatleben ist nur wenig bekannt. 2003 lernte er bei den Dreharbeiten zu dem Film Unzertrennlich Luciana Barroso kennen, die er am 9. Dezember 2005 heiratete.

Mit 50 ist noch lange nicht Schluss! Es bleibt spannend abzuwarten, mit welchen abwechslungsreichen und außergewöhnlichen Darbietungen uns der Sexiest Man Alive noch in Zukunft überraschen wird.

Happy Birthday, Matt Damon!