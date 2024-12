40 Jahre "Last Christmas" von Wham!: So entstand der Mega-Hit

Es ist der wohl bekannteste Weihnachtssong der Popgeschichte: "Last Christmas" von Wham! feiert heuer sein 40-jähriges Jubiläum.

Was einst in einem Kinderzimmer entstand, hat sich zu einem globalen Evergreen entwickelt, der jährlich Millionen Herzen berührt. Der Kulthit, geschrieben und produziert von George Michael, ist weit mehr als nur ein Lied – er ist ein Stück Musikgeschichte.

Und diese Geschichte beginnt im Dezember 1984: Wham!, bestehend aus George Michael (†53) und Andrew Ridgeley (61), veröffentlichen "Last Christmas". Ridgeley erinnert sich in einem Interview: „Wir waren bei Georges Eltern zu Besuch. Nach dem Essen verschwand er plötzlich nach oben, und als er zurückkam, war er völlig aufgeregt.“ Im ehemaligen Kinderzimmer und an einem einfachen Keyboard spielte George Michael die Melodie vor, die später die Welt erobern sollte.

Die Aufnahme des Songs erfolgte im August 1984 in einem Londoner Studio. George Michael, damals erst 21 Jahre alt, nahm die Zügel selbst in die Hand: Er komponierte, produzierte und spielte alle Instrumente eigenständig ein. Lediglich ein Tontechniker und zwei Assistenten unterstützten ihn.

Eine Rekord-Karriere – und ein verspäteter Triumph

"Last Christmas" erreichte in 16 Ländern die Chart-Spitze und zählt zu den meistverkauften Singles aller Zeiten in Großbritannien. Doch 1984 versperrte der Charity-Song „Do They Know It’s Christmas?“ von Band Aid, bei dem George Michael ebenfalls mitwirkte, den Weg zur Nummer eins. Erst 36 Jahre später, am 1. Januar 2021, schaffte es "Last Christmas" an die Spitze der britischen Charts. Auch in Österreich feierte der Song einen späten Triumph: Im Dezember 2021 kletterte er auch hierzulande auf Platz eins.

Das ikonische Musikvideo und seine Geheimnisse

Das Musikvideo, inszeniert von Regisseur Andrew Morahan, erzählt die Geschichte eines emotionalen Weihnachtsfests in den Schweizer Alpen. Gedreht wurde im Wintersportort Saas-Fee. Neben George Michael und Andrew Ridgeley spielten auch die Wham!-Backgroundsängerinnen Shirlie Kemp und Helen "Pepsi" DeMacque sowie Model Kathy Hill mit. Im Mittelpunkt steht eine romantische Dreiecksgeschichte, bei der Michael seiner Ex-Partnerin begegnet, die inzwischen mit seinem Freund Ridgeley zusammen ist.

Eine Anekdote um die im Video verwendete Brosche sorgt bis heute für Schmunzeln: Das Schmuckstück gehörte Ridgeleys Großmutter und verschwand während des Drehs spurlos. Kathy Hill, die Michaels Ex spielt, entdeckte sie später an ihrer Jacke. „Es tat mir so leid“, erzählte sie in einem Interview. Das Video selbst wurde zur Legende, doch nicht ohne Verwirrung. Jahre lang glaubten Fans, Shirlie Kemps Ehemann Martin Kemp habe darin mitgespielt. 2021 stellte sie in einem Interview klar: „Es war ein Freund, nicht Martin.“

40 Jahre Magie – ein Jubiläum mit Stil

Anlässlich des Jubiläums erscheint am 13. Dezember die „Last Christmas 40th Anniversary EP“, die unter anderem eine Live-Version des Songs von George Michael aus dem Jahr 2006 enthält. Zudem zeigt die BBC die Dokumentation „WHAM!: Last Christmas Unwrapped“, in der Andrew Ridgeley und die Backgroundsängerinnen an den Drehort zurückkehren.

Ridgeley fasst das Vermächtnis des Songs berührend zusammen: „Weihnachten war für George eine besondere Zeit. Sein Genie hat es geschafft, die Essenz von Weihnachten in einen Song zu gießen, der Generationen verbindet.“ Vier Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung bleibt "Last Christmas" mehr als nur ein Weihnachtslied. Es ist ein Stück Nostalgie, ein Funken Freude und ein Teil der Festtage, den die Welt nicht missen möchte. Ein Evergreen, der noch viele weitere Generationen verzaubern wird.