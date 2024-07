× 600.000 Tickets in nur 60 Minuten weg: Mega-Hype um Ed Sheeran

Am 14. August eröffnet Ed Sheeran das Frequency Festival in St. Pölten. 2025 geht er dann wieder auf Europa-Tour. Der Vorverkauf ist sensationell gestartet.

600.000 Tickets in nur 60 Minuten verkauft. Ed Sheeran, der ja am 14.August beim Frequency Festival in St Pölten aufspielt, bricht mit seiner "Mathematics Tour 2025" wieder alle Rekorde.

© Barracuda Music ×

Mittwoch Vormittag ging die erste Charge der zwischen 30. Mai (Madrid) und 6. September 2025 (Düsseldorf) angesetzten Europa-Tour in den Verkauf. Der Ticket-Run war so groß, dass Sheeran nun schon 7 Zusatz-Konzerte anhängen musste. Auch für alle drei Deutschland-Stopps.

© Barracuda Music ×

Gut möglich, dass Ed nächstes Jahr dann sogar auch wieder nach Österreich kommt. Im nun immer dichteren Tourplan wäre noch Platz für Wien. Die Bestätigung wird aber wohl erst nach seinem Auftritt am Frequency erfolgen.