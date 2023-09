× Ed Sheeran stürmt mit herbstzeitlosen Hits die Charts

Platz 1 bei iTunes. Noch vor Lokalmatador Norbert Scheider. Ed Sheeran schafft mit der neuen CD ''Autumn Variations'' bei iTunes seinen zweiten Nummer-eins-Hit im Jahr 2023.

Von 0 auf 1 bei iTunes. Und das in gleich 18 Ländern. Natürlich auch in Österreich. Und in den wichtigsten Märkten wie USA, England und Deutschland. Ed Sheeran liefert mit der melancholischen CD „Autumn Variations" den Soundtrack zum sommerlichen Herbst und bremst damit bei uns auch Lokalmatador Norbert Scheider, der mit „Ollas Paletti“ auf Platz 2 stürmt, aus.

© Warner Music ×

Die neue Sheeran-CD, sein bereits zweites Wurf im Jahr nach dem im Mai veröffentlichten Pop-Hit „Subtract“, liefert 14 persönliche Songs über seinem Freundeskreis. "Als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Lieder, einige aus ihrer Perspektive, andere aus meiner, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu diesem Zeitpunkt sahen", erklärt Sheeran die Hit-Songs. Die Inspiration fand er im 1898-Werk die „Enigma-Variationen“ des britischen Komponisten Sir Edward William Elgar.

Das sind die iTunes Charts vom 29. Spetember:

1. Ed Sheeran, Autumn Variations

2. Norbert Schendier, Ollas Paletti

3. Josh., Reparatur