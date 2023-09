AC/DC Live-Comeback ohne Phil Rudd

Am Wochenende gab die Kult-Band AC/DC ihr Line-Up für den ersten Live-Auftritt seit sieben Jahren bekannt.

Wenn die Rocker rund um Brian Johnson und Angus Young am 7. Oktober beim "Power Trip"-Festival in Kalifornien ihre erste Live-Show seit sieben Jahren spielen werden, wird ein Mann auf der Bühne fehlen. Drummer Phil Rudd, der erst 2020 für das Album "Power Up" zur Band zurückkam wird zur Überraschung vieler nicht am Schlagzeug sitzen.

Johnson holt Matt Laug

Statt Rudd wird Kult-Schlagzeuger Matt Laug, der bereits für Stars wie Alanis Morissette oder Alice Cooper an den Drums saß, mit AC/DC auf der Bühne stehen. Einen Grund, warum Rudd nicht dabei ist, wurde keiner genannt. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Phil Rudd nicht dabei ist. Bereits 2014 wurde er an den Drums ersetzt, weil er damals mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt kam.

Beim "Power Trip"-Festival, bei dem auch Guns N’ Roses, Iron Maiden, Metallica, Tool, und Judas Priest auf der Bühne stehen werden, spielen AC/DC jedenfalls in der Besetzung mit Brian Johnson, Cliff Williams, Matt Laug, Angus YOung und Stevie Young.