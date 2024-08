× »Amadeus Awards«: Neustart nach Quoten-Flop und Star-Flaute

Es kann nur besser werden! Nach der heurigen Pop-Pleite feiern die Amadeus Awards am 7. März ihr 25-jähriges Jubiläum. Mit den Highlights des Austropop.

Heuer waren RAF Camora, Wanda und Christopher Seiler die Abräumer der Amadeus-Awards. Je zwei Preise. Trotzdem schwänzten sie die Gala im Volkstheater – so wie fast alle Größen des Austropop. Von Wolfgang Ambros über Pizzera & Jaus bis Christina Stürmer.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Hubert von Goisern (o.) wurde heuer für sein Lebenswerk geehrt. Sonst herrschte Star-Flaute (u.)

© APA/Florian Wieser ×



Das soll sich 2025, zum 25-jährigen Jubiläum ändern. Da steigen die Austropop-Grammys am 7. März erstmals in der Marx Halle und werden nach dem Quoten-Desaster – nur 124.000 TV-Zuseher – vom ORF nicht mehr im Nacht-Programm versteckt, sondern bereits um 21.30 Uhr gesendet. Dazu wird gleich das gesamte Hauptabend-Programm in 2025 im Zeichen der Amadeus Austrian Music Awards und der österreichischen Musikszene stehen. Mit ein ausführlicher Bericht vom „Red-Carpet“ und einer Sendung mit Highlights aus 25 Jahren Amadeus auf dem Programm stehen.

© Zeidler ×

Conchita (o.) könnte wieder moderieren. Wanda (u.) erneut gewinnen

© zeidler ×

Auch für Star-Power sollte dann gesorgt sein: Die Jubiläumsshow wird nämlich die Highlights aus 25 Jahren Amadeus-Verleihung und damit so manche Glanzlichter der österreichischen Musikgeschichte Revue passieren lassen.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Gabalier (o.) schwänz seit 2015. RAF (u.) gilt auch 2025 wieder als Favorit.

© Andreas Tischler ×

„25 Jahre Amadeus sind zweifellos eine Erfolgsstory," jubelt Franz Pleterski, Präsident des Verbands der Österreichischen Musikwirtschaft IFPI Austria: "Es freut mich, besonders, dass die Jubiläums-Show aufgrund der Übersiedlung in die Marx Halle mehr Platz für Gäste bietet und wir die Nominierten und GewinnerInnen mit noch mehr Artists und Fans feiern können.“