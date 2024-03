Austro-Star Kayla Krystin mit neuem Hit und heißem Video

Sie eroberte bereits die Airplay-Charts in den USA - jetzt meldet sich die bildhübsche Sängerin mit neuem Song lautstark zurück

"I get up and run" so der Titel von Kayla Krystins neuestem Hit. Ein Song, der dazu inspirieren soll, "aus dem Alltag auszubrechen und das Leben in vollen Zügen zu geniessen". Und genau das sieht man der Tirolerin im Video auch an. Gedreht wurde in Las Vegas und einmal mehr geizt unserer heißer Pop-Export nicht mit ihren Reizen. In knappen Shorts, bauchfreiem Top und Boots macht Kayle Lust aufs Leben. oe24-User können das Video schon jetzt - einen Tag vor der Veröffentlichung am 22. März - sehen:

Im Song singt Kayla von der Sehnsucht nach Freiheit, und dem Drang neue Horizonte zu erkunden.

Kayla Krystin "I get up and run" © Hersteller

"Gesungen habe ich eigentlich immer schon", so Kayla die von einer Chorleiterin erzählt, die in der Volksschule auf ihre Begabung aufmerksam wurde, das Kind förderte. Nach einer längeren Pause, in der sie die Schule absolvierte, begann Kayla wieder an ihrer Musik-Karriere zu feilen. Bei zahlreichen erfolgreichen Auftritten wie beim legendären Stanglwirt in Going, am Münchner Oktoberfest oder beim Wiener Donauinselfest sammelte sie ihre Bühnenerfahrung.

Kayla Krystin © Angelo Lair/Westside Productions

Ihre erste Single "Hey Boy" landete auf Anhieb in den Top 50 der amerikanischen Airplay-Charts. Kein Wunder also, dass sich Kayla zu den USA hingezogen fühlt und auch ihre Video zum neuen Song dort drehte. "I get up and run" könnte diesen Erfolg sogar noch toppen.