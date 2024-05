Beim Jubeln: ESC-Sieger macht Trophäe kaputt

Jubel-Panne beim ESC.

Der ESC-Sieger Nemo durfte am Ende der Show seinen Song "The Code" noch einmal vorführen. Danach rannte der 24-Jährige zur Trophäe, die am Rand der Bühne stand. Er packte den Pokal, schüttelte ihn durch die Luft und stellte ihn dann offenbar etwas zu euphorisch wieder zurück. Die Glas-Trophäe zersplitterte in zwei Teile.

Broke the code < broke the award pic.twitter.com/Fg1qZnJX9a — Mor✞is | SAW MCR (@_AmInotMerciful) May 11, 2024

Den oberen Teil behielt er daraufhin in der Hand, der untere Sockel blieb auf der Bühne stehen.