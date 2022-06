Bellamy Brothers auf Österreich-Tour

Nach zwei Jahren Corona-Puse legen die Bellamy Brothers mit Hits wie „Let Your Love Flow“ wieder auf unseren Konzert-Bühnen los. ÖSTERREICH war beim Tourstart in Wien.

„Die letzte zwei Jahre haben wir auf unserer Ranch in Darby, Florida mit Garteln, Gemüseanbau und Viehzucht betreiben. Aber jetzt dürfen wir endlich wieder das machen, was wir lieben: Live spielen!“ The Bellamy Brothers sind nach dem unfreiwilligen Corona-Stopp - „Unsere erste Pause nach über 50 Jahre Non-Stop on the Road“ - auf großer Österreich-Tour. Mit 10 Nummer Eins-Hits, 25 Top-Ten-Erfolgen und 50 Alben sowie Rekord-Nominierungen bei ACM- und CMA-Awards gelten die Brüder Howard (76) und David Bellamy (71) als Giganten der Country-Musik.

2020 wurde ihnen in mitten ihrer Rekord-Tour mit „The Voice“-Star Bake Shelton „der Stecker gezogen“. „Wir waren in Omaha, Nebraska und mehr als bereit für unser Konzert. Doch der dortige Bürgermeister schob den Riegel vor: alle Großveranstaltungen verboten. Aus Sorge vor der Pandemie. Ab dann ging gar nichts mehr. Wir flogen heim und mussten dann zwei Jahre daheim bleiben.“ Jetzt legen sie wieder live los. Auch mit einer Rekord-Jagd: „Wir haben bereits in 74 Ländern gespielt und wollen noch mehr“. Jüngst kam etwa Liechtenstein dazu. Österreich steht schon seit den 70er Jahren auf der Konzertliste. Auch mit einem kleinen Hoppala. „Ich habe einmal in meinem Hotel Bett eine Schokolade übersehen. Als ich aufwacht bin war alles ganz braun. So als hätte ich Durchfall gehabt,“ lacht Howard Bellamy im ÖSTERREICH-Interview backstage im Wiener Globe.

Dort zündete man am Dienstag auch das große Hit-Feuerwerk. Unterstützt von einer sechs-köpfiger Band mit witzigem Schlagzeuger und traditionellem Steel-Guitar-Player rockten sich die Brüder 90 kurzweilige Minuten lang durch die Musikgeschichte: „Redneck Girl“, „If I Said You Have a Beautiful Body Would You Hold It Against Me“, „Lie To You For Your Love“, vielen auch als Kurt Ostbahn Klassiker „Wirklich wahr“ bekannt und natürlich das von unzähligen Handys mitgefilmte „Let Your Love Flow“. Der große Megahit! „Das haben wir 1977 sogar bei einer Fernsehshow bei euch gespielt. Damals als es noch Musik im TV gab.“

Als Zugabe setzte man u.a. noch das das im Vorjahr mit Schauspiel-Legende Dennis Quaid aufgenommen Billy-Swan-Cover „I Can Help“ drauf. Ovationen. Jetzt auch noch im Grazer Stefaniensaal (15. Juni), im Linzer Designcenter (19. 6.) und im Congresscenter von Salzburg (20. 6.). Die Restkarten gibt’s bei Ticket24.at