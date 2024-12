Bilderbuch feiert im August Jubiläum am Traunsee

Das Open-Air-Konzert findet im Rahmen der Salzkammergut Festwochen in Gmunden statt. Auch Boney M kommt in den Toscanapark.

Bilderbuch spielen am 1. August bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden ein großes Open-Air-Konzert im Toscanapark. Das kündigte das Festival am Montag an. Die Band feiert damit ihr 20-jähriges Bestehen. Tags darauf stehen weitere Jubilare auf der Bühne am Traunsee: Boney M kommt mit ihrer 50th-Anniversary Tour nach Gmunden. Im Oktober gastiert im Toscanapark dann das Herbert Pixner Projekt - ebenfalls im Rahmen einer Jubiläumstour anlässlich des 20-jährigen Schaffens.