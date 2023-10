× Chris Steger stürmt mit neuen Hits die Charts

Von wegen One-Hit-Wonder. Nach dem Überhit ''Zefix'' rockt Chris Steger jetzt mit de neuen CD ''Koa Garantie'' die Charts. Bei iTunes von 0 auf 1.

Mit „Zefix“ holte er als Jüngster Gewinner aller Zeiten den Amadeus für „Besten Song“ .

Dazu gab’s Gold und Platin, bereits über 6,8 Millionen YouTube-Streams und beachtliche 19 Wochen in den Charts. Auch das gleichnamige Album schaffte Gold. Jetzt setzt der coole Steirer Chris Steger (19) seinen Erfolgs-Run fort: das neue Album „Koa Garantie“ stürmt bei iTunes von 0 auf 1 und weist damit selbst Weltstars wie Ed Sheeran oder Roger Waters in die Schranken. „Das sind wahre Geschichten. Aus dem Leben gegriffen. Deshalb schreibe ich auch bei jedem Lied mit, sonst könnte ich das ja auch nicht so authentisch rüberbringen“ erklärt er im oe24.TV-Interview die 12 Songs, bei denen auch Kritische Töne über die menschliche Gier ("Nua Papier") oder Vorurteile ("Menschenkinder") anstimmt.

© zeidler ×

Tour. Gefeiert wird der Chart-Triumph mit einer coolen Brandwagen Tour, die noch heute, Freitag um 16.45 Uhr in der SCS seine Premiere zündet und bis zum Finale am 12. Oktober im Grazer City Park u.a. in Liezen (Samstag), Innsbruck (Montag) oder der Linzer Sandburg (11. Oktober) stoppt. „Da werden wir zu dritt akustisch das Album vorstellen und damit hoffentlich die Leute zum Lachen oder zum Weinen bringen.“

© zeidler ×

Traum. Für 2024 plant Chris Steger dann auch eine große Österreich-Tour. „Die Wiener Stadthalle wäre dabei einer von den größten Träumen. Vielleicht klappt’s ja in ein paar Jahren.“