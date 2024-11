Das Geheimnis hinter "Last Christmas"

Der Weihnachtsklassiker feiert seinen 40. Geburtstag.

Es ist DAS Weihnachtslied, das jedes Jahr die Charts erobert: "Last Christmas" von Wham!. Was 1984 als melancholischer Popsong begann, ist heute ein weltweiter Kultklassiker. Auch nach 40 Jahren wird der Song nicht nur auf Weihnachtsfeiern rauf und runter gespielt, sondern hat auch zahlreiche Coverversionen in verschiedenen Musikrichtungen inspiriert – von Salsa über Metal bis zu R&B. In 25 verschiedenen Sprachen ist der Song mittlerweile erhältlich.

Ursprünglich als "Last Easter" geschrieben, wurde der Song von George Michael während einer Busfahrt zu seinen Eltern verfasst. Doch als er die Melodie seinem Bandkollegen Andrew Ridgeley vorspielte, war schnell klar: Dieser Song würde Weihnachten erobern. Die Plattenfirma entschied, das Stück als Weihnachtslied zu veröffentlichen, und so entstand der bekannte Titel "Last Christmas".

Der Song hat eine treue Fangemeinde, aber auch eine "Anti-Fangemeinde", die sich der alljährlichen Weihnachtspest entziehen will. Seit 2016 gibt es die Facebook-Challenge "Whamageddon", bei der Teilnehmer versuchen, das Lied zwischen dem 1. und 24. Dezember nicht zu hören. Doch in einer Welt, die von TikTok und Instagram dominiert wird, ist es fast unmöglich, dem Ohrwurm zu entkommen. Wer also durchhält, kann sich mit Stolz "Überlebender" nennen – und wird dennoch irgendwann unweigerlich von "Last Christmas" erwischt.