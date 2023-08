Die Ärzte überraschen mit zwei Wien-Konzerten

Aller guten Dinge sind drei bzw. vier. Nach Nova Rock und Frequency kommen die Ärzte bereits am 29. August und 30. August wieder nach Österreich. In der Wiener Open Air Arena startet die neue Tournee »Herbst des Lebens«.

Erst letzten Donnerstag spielten Die Ärzte am Frequency-Festival auf. Nur 12 Tage bzw 13. Tage später legen sie nun mit einem überraschenden Wien-Doppelpack nach. Am 29. und 30. August spielen Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González unter dem Motto „Herbst des Lebens" in der Open Air Arena auf. Der Start für den Vorverkauf ist für Morgen Montag um 17 Uhr angekündigt.

Tour. Die beiden Wien-Konzert, die man mit einem bandtypisch kryptischen Untertitel "Diesmal ohne Hunde & Pferde" avisiert, sind Auftakt einer 24 Stationen starker Club-Tournee, die bis zum 24.10. auch in Deutschland und der Schweiz stoppt.

Buch. Dazu liefern Die Ärzte ab 30. August auch den Bild-Band "Die Ärzte: Nackt im Wind - Die Berlin Tour MMXXII". In einem Vorwort analysiert der frühere "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert ihre Songs unter Bezug auf historische Größen wie Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Thomas Mann oder Richard Wagner.