Ed Sheeran übt sich als Spielervermittler

Der Popstar überzeugte offenbar den Spieler zum Wechsel.

Popstar Ed Sheeran kann seiner Visitenkarte nun auch die Rolle als "Spielervermittler" im Profifußball hinzufügen. Der Geschäftsführer von Premier-League-Club Ipswich Town, Mark Ashton, enthüllte, dass der britische Sänger dem Verein bei der Verpflichtung eines neuen Spielers half. Ashton verriet nicht, wer der Spieler ist, fügte aber hinzu: "Er schießt auf jeden Fall ein paar Tore!" Es dürfte sich dabei um den Iren Sammie Szmodics gehandelt haben.

Sheeran hatte im August eine Minderheitsbeteiligung an seinem Heimatverein erworben und besitzt eine Loge im Stadion an der Portman Road. Als er erfuhr, dass ein potenzieller Neuzugang ein großer Fan von ihm sei, bot der 33-Jährige seine Hilfe an. "Im Sommer versuchten wir, einen bestimmten Spieler für den Verein zu gewinnen und merkten sehr schnell, dass er ein Fan von Ed Sheeran war", sagte Ashton bei einer Veranstaltung in Miami. "Ed hat mit ihm ein Zoom-Gespräch geführt, kurz bevor er mit Taylor Swift auf die Bühne ging. Das war hoffentlich der Schlüssel, den Spieler zu bekommen."

Nur zwei Spieler von Ipswich haben in dieser Saison mehr als ein Tor erzielt: Liam Delap, der im Juli von Manchester City verpflichtet wurde, und Sammie Szmodics, der im August von den Blackburn Rovers zum Verein kam. Sheeran war mit Swift bei ihrem Eras-Tour-Konzert im Wembley-Stadion aufgetreten, einen Tag bevor Ipswich die Verpflichtung von Szmodics bekannt gab. Der irische Stürmer postete auch ein Bild, auf dem er mit Sheeran feiert, nachdem sein Fallrückziehertor gegen Tottenham am 10. November Ipswich den ersten Saisonsieg beschert hatte.