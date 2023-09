Frauenpower bei den MTV-Awards

Taylor Swift will heute Nacht Musikgeschichte schreiben. Bei den 40. ''MTV Video Music Awards'' winken gleich 11 Preise. Auch SZA, BLACKPINK, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj und Olivia Rodrigo wollen in New Jersey jubeln.

Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira und natürlich Taylor Swift. Bei den 40. MTV Video Music Awards sind in der Kategorie "Best Artist" zum allerersten Mal ausschließlich Frauen nominiert. In der Nacht auf Mittwoch stehen im Prudential Center nahe New York generell die Pop-Ladies im Mittelpunkt: bei der Königs-Disziplin „Video des Jahres“ mischt sich einzig Sam Smith, der sich ja selbst als nichtbinär bezeichnet, in eine Damen-Riege. Bei "Best New Artist" ist Rapper Peso Pluma der einzige Mann im Feld.

Favoriten. Mit gleich 11 Nominierungen geht Taylor Swift als große Favoritin ins Rennen. Gefolgt von SZA (8), BLACKPINK, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo (je 6). Gleich 35 Künstler sind zum allerersten Mal nominiert. Auch die deutsche Kim Petras. Im Februar gewann sie ja als erste Transfrau einen Grammy. Für "Unholy, die beste Pop-Duo-/Gruppenperformance im Duett mit Sam Smith.

Taylor Swift könnte den MTV-Rekord von Peter Gabriel knacken

Historisch. Swift könnte in New Jersey Musikgeschichte schreiben. Holt sie alle 11 Awards, dann übertrumpft sie den bisherigen MTV-Rekordhalter Peter Gabriel, der anno 1987 ja gleich 10 Preise für „Sledgehammer“ abräumte.

Show. Bei der von Rapperin Nicki Minaj moderierten Gala stehen Live-Auftritte von Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Kelsea Ballerini, Shakira sowie ein Hip-Hop-Meldey von Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, Lil Wayne und LL Cool Jam Plan. Dazu gibt es die Live-Premiere der neuen Måneskin-Single „Honey (Are U Coming?)" und Rätsel um Taylor Swift: Kündigt sie bei den MTV Awards gar ein weiteres Album ihrer „Taylor‘s Version“-Serie an?

Sieger. Die ersten Preisträger stehen bereits fest: Shakira erhält den prestigeträchtigen "Michael Jackson Video Vanguard Award". Sean „Diddy“ Combs wird mit dem "Global Icon Award" ausgezeichnet. Als Präsentatoren haben sich u.a. Emily Ratajkowski, Rita Ora, Bebe Rexha und Jared Leto angesagt.

MTV Awards 2023 - die wichtigsten Nominierungen:

Video des Jahres

Doja Cat – "Attention"

Miley Cyrus – "Flowers"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Olivia Rodrigo – "vampire"

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Künstler/Künstlerin des Jahres

Beyoncé

Doja Cat

KAROL G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Song des Jahres

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "vampire"

Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy"

Steve Lacy – "Bad Habit"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Beste/r Newcomer/in

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Beste Kollaboration

David Guetta & Bebe Rexha – "I'm Good (Blue)"

Post Malone, Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

KAROL G, Shakira – "TQG"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – "Creepin' (Remix)"

Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

Bester Pop-Song

Demi Lovato – "Swine"

Dua Lipa – "Dance The Night (From Barbie The Album)"

Ed Sheeran – "Eyes Closed"

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "vampire"

P!NK – "TRUSTFALL"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Bester Hip-Hop-Song

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – "STAYING ALIVE"

GloRilla & Cardi B – "Tomorrow 2"

Lil Uzi Vert – "Just Wanna Rock"

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – "Kant Nobody"

Metro Boomin ft Future – "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Bester RnB-Song

Alicia Keys ft. Lucky Daye – "Stay"

Chlöe ft. Chris Brown – "How Does It Feel"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – "Creepin' (Remix)"

SZA – "Shirt"

Toosii – "Favorite Song"

Yung Bleu & Nicki Minaj – "Love In The Way"

Bester Alternativer Song

blink-182 – "EDGING"

boygenius – "the film"

Fall Out Boy – "Hold Me Like A Grudge"

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – "Candy Necklace"

Paramore – "This Is Why"

Thirty Seconds To Mars – "Stuck"

Bester Rock-Song

Foo Fighters – "The Teacher"

Linkin Park – "Lost (Original Version)"

Red Hot Chili Peppers – "Tippa My Tongue"

Måneskin – "THE LONELIEST"

Metallica – "Lux Æterna"

Muse – "You Make Me Feel Like It's Halloween"



Video For Good (Bestes Video mit einer sozialen Message)

Alicia Keys – "If I Ain't Got You (Orchestral)"

Bad Bunny – "El Apagón – Aquí Vive Gente"

Demi Lovato – "Swine"

Dove Cameron – "Breakfast"

Imagine Dragons – "Crushed"

Maluma – "La Reina"