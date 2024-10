× Gänsehaut-Alarm: Seiler und Speer rocken sich wieder in alle Herzen

Am 26. Oktober organisieren Seiler und Speer das von oe24 präsentierte "Hochwasser Benefiz Konzert" in Wr. Neustadt. Als Einstimmung bewegt man mit dem brandneuen Hit "Irgendwie“ ganz Österreich.

„Gänsehaut pur, wunderschönes Lied“, „Das Warten hat sich wirklich gelohnt“ oder „Der Text fließt mir über die Ohren mitten ins gebrochene Herz.“ Seiler und Speer treffen mit der neuen Single "Irgendwie“ und Zeilen wie „Irgendwo werden wir uns wiedersehen. Wenn nicht jetzt, dann im nächsten Leben“ wieder in alle Herzen.

Nach zweijähriger Studio-Pause, in der man dank zahlreicher Solo-Projekte wie AUT of ORDA (Seiler) oder der TV-Show Monte Grillo Club (Speer) auch für jede Menge Trennungs-Gerüchte sorgte, bewegt das Hit-Duo jetzt wieder ganz Österreich: Zigtausende YouTube-Klicks und bereits Top-5 in den iTunes-Charts. Tendenz steigend.

„Das ist eine Powerballade, die ganz gut in die Zeit passt. Thematisch geht es um Verabschiedungen in jeglicher Hinsicht. Um Trennungsschmerz“ erklärt Bernhard Speer im oe24-Interview den ersten gemeinsamen Song seit "Waun da Wind geht“ (2022), dem man 2025 das erste Album seit über fünf Jahren folgen lässt: „Das kommende Album wird in die Richtung von unserem ersten Album gehen: bunt gemischt und mit Leichtigkeit. Da steckt viel Herzblut drinnen,“ gibt Christopher Seiler die Direktiven vor.

Zwischen den Studio-Arbeiten geht’s nun auch wieder zweimal auf die Bühne. Am 17. Oktober steht eine Studio Session bei Ö3 am Plan. Am 26. Oktober folgt das große, von oe24 präsentierte „Hochwasser Benefiz Konzert“ in Wr. Neustadt, für das man auch Wanda, Christina Stürmer, Josh. Bibiza und Päm gewinnen konnte. „Das ist wohl eines der wichtigsten Konzerte unseres Lebens. Wir wollen damit so vielen Betroffenen wie möglich tatkräftig unter die Arme greifen.“