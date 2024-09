× Herzinfarkt: Trauer um Jackson-Bruder Tito (†70)

Die Musikwelt trauert um Tito Jackson. Der Bruder des King Of Pop ist am Sonntag verstorben. Wohl an einem Herzinfarkt

Tito Jackson, der Bruder des «King Of Pops», bekannt aus der Gruppe Jackson 5, ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Laut ersten Informationen hat Tito einen Herzinfarkt erlitten. Steve Manning, ein ehemaliger Manager der Jackson-Familie und ein langjähriger Freund, bestätigte den Todesfall gegenüber «Entertainment Tonight». Demnach starb Tito am Sonntag. Eine genaue Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Manning geht aber von einem Herzinfarkt aus.

© Getty Images ×

Tito war das drittälteste Kind in der Jackson-Familie. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Michael und den Geschwistern Jermaine, Marlon und Jackie Jackson bildeten sie die Motown-R&B-Gruppe «The Jackson 5». Diese feierte in den 1970er-Jahren große Erfolge mit Hits wie "Blame It On The Boogie", "ABC" oder "I Want You Back".

Kürzlich sprach Tito darüber, dass er die Anwesenheit seines Bruders Michael, der 2009 starb, noch immer spüren könne.. «Sein Tod war eine so große Tragödie. Die Welt hat definitiv viel Gutes von ihm verpasst, denn er war nicht nur ein Musiker oder ein Künstler, er war ein liebevoller Mensch. Er liebte es zu geben.»