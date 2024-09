× Jamie Cullum und Folkshilfe als erste Hits von Klassik am Dom

Am auch 2025 heißt es bei Klassik am Dom wieder "Weltstars zu Gast in Linz": Am 18. Juli kommt die Folkshilfe. Am 26. Juli folgt Jamie Cullum.

Heuer sorgten u.a. Diana Krall, Pizzera & Jaus und der erste gemeinsame Auftritt von Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov nach der Trennung in Linz für Stimmung bei über 25.000 Besuchern. Jetzt legt das Erfolgsfestival Klassik am Dom mit den ersten Highlights für 2025 los. Am 18. Juli stoppt die Folkshilfe mit dem neuem Programm "Bunt" am malerischen Linzer Domplatz. Am 26. Juli spielt Jazz-Pop-Virtuose Jamie Cullum auf. Der Vorverkauf für die ersten Hits startet am Freitag, den 20. November um 9 Uhr auf www.klassikamdom.at! Netrebko & Yusif nach Trennung wieder vereint

Jazz-Göttin Diana Krall als grandioser Auftakt für Klassik am Dom © zeidler × Die Folkshilfe bringt am 18. Juli ihren einzigartigen Mischung aus „Quetschn“, Synthesizer und Dialekt nach Linz. Florian Ritt, Paul Slaviczek und Gabriel Fröhlich stehen für Pop Musik, die in keine Schublade passt und erspeilten sich mit Hits wie „Hau di her“, „Seit a poa Tog“ oder dem Pizzera-Duett „Najo eh“ bereits drei Amadeus-Nominerungen als bester Live Act. © zeidler × Der weltweit gefeierte Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist Jamie Cullum gilt als einer der energiegeladensten und vor allem charismatischsten Musiker Europas: weltweit über 10 Millionen verkaufte Alben und eine Golden-Glonbe-Nominierung für den Soundtrack zu «Gran Torino» mit Clint Eastwood. Oft wirken seine Gigs wie eine Mischung aus Konzert und Stand-up, bei der er Witze, Lieder und Anekdoten aneinanderreiht, während er zwischen zwei wilden Klavierstücken an seinem Pint nippt.

Am 26. Juli wohl auch am Domplatz. © Julian Quirchmair × Weitere Konzert-Highlights für den Sommer 2025, der unter dem Motto „Weltstars zu Gast in Linz“ wieder ein hochkarätiges Programm verspricht, werden in Kürze bekannt gegeben!