KISS: Spitals-Drama vor Abschieds-Konzert

Schock vor dem allerletzten Kiss-Konzert. "Starchild": Paul Stanley liegt im Krankenbett und hängt am Tropf. Zwie Konzerte in Kanada mussten schon abgesagt werden.

Am 2. Dezember wollen die Schminke-Rocker von KISS im New Yorker Madison Square Garden ihr Abschieds-Konzert zünden. Auch als weltweit übertragener Live-Stream. Jetzt lässt man die Fans zittern. Sänger Paul Stanley, das "Starchild", kämpft mit der Grippe und musste bereits kurzfristig die für diese Woche geplanten Konzerte in Ottawa und Toronto absagen. „Ich habe alles getan, um auf die Bühne zu kommen und Teil der unglaublichen zweieinhalbstündigen Feier zu sein, die wir geplant hatten, aber diese Grippe hat es unmöglich gemacht,“ postet er seine Entschuldigung aus dem Krankenbett auf Instagram. Ungeschminkt und am Tropf hängend. „Ich, Gene, Tommy und Eric könnten nicht enttäuschter sein und entschuldigen uns aufrichtig“

Die Fans, vor allem in Ottawa, sind enttäuscht. „Das Konzert nur eine Stunde vor Beginn abzusagen ist eine Frechheit. Wir haben uns im Schneesturm her gekämpft.“ Nachhol-Terim gibt es keine, denn mit der New York Show unter dem Motto "End Of The Road" sagen Kiss nach über 50 Hit-Jahren endgültig ade. „Es wird keine weitere Konzerte geben. Wir sind am Ende angelangt. Auch unserer Kräfte. Es ist verdammt schwer jeden Tag diese Rüstung zu tragen,“ so Gene Simmons.

In Wien stand man im Juni 2022 das letzte Mal auf der Bühne und sorgte dabei für ein peinliches Hoppala. Beim Abschieds-Foto „Kiss Loves You Vienna“ zeigten Kiss statt der österreichischen Fahne die Flagge von Australien. Das ÖSTERREICH-Foto ging von Spott begleitet um die Welt: „Vielleicht ist ihre Liebe nur Fake“, „Show: 1 - Geografie 5“ oder „Es ist echt Zeit für die Pension“.