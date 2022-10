× Heimspiel für Sutherland

ÖSTERREICH präsentiert die Tour von Kiefer Sutherland. Am Sonntag ging Wien-Konzert bei Sauna-Temperaturen über die Bühne. Am Montag folgt Linz.

„Wien ist immer eine Art Heimspiel für mich. Ich habe ja in den 90ern für den Dreh von Drei Musketiere einige Monate hier gelebt und mich sofort in eure traumhafte Stadt verliebt!" Hollywood Star Kiefer Sutherland (Designated Survivor) ging mit großer Vorfreude als Musiker auf unsere Konzert-Bühnen. „Ich habe zwei Jahre, sieben Monate und neun Tage darauf gewartet! Und ihr hoffentlich auch: Sc** Pandemie!“ Am Sonntag rockte er sein ÖSTERREICH Konzert in der dichtgedrängten Wiener Ottakringer Brauerei. Am Montag folgt die Zugabe im Linzer Posthof (Restkarten bei Ticket24.at)

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Heiss. Unter dem Motto „Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky" hielt er in der Brauerei vom Opener Ole' lonely life bis zum Finale Agave mit autobiografischen Country-Hymnen wie Chasing The Rain, Going Down oder County Jail Gate samt erklärenden Erzählungen („Ich war so dämlich, dass ich nicht nur einmal sondern gleich drei Mal in den Knast musste.“) und den Highlights der neuen CD Bloor Street für knapp 900 Fans Wort. Bei absoluten Saunatemperaturen und fragwürdigem Sound.

Cool: sein Live-Programm - "Mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern möglichst wenig zu verlieren!" - hat er seit der ausverkauften US-Tour im Frühjahr für Europa sogar noch veredelt. In Wien sorgten auch Coverversionen von Patty Loveless (Blame It on Your Heart) oder Tom Petty (Honey Bee) für Jubel.