× Imagine Dragons rockten in Wien für die Ukraine

Die Chart-Band mischte mit der Mega-Show „Mercury“ Wien auf. 40.000 Fans feierten im Happel Stadion die große Hit- und Friedens-Show. Am Freitag gibt‘s die geheime Wien-Zugabe.

75.000 Fans beim heißen Doppelpack vom Rammstein in Klagenfurt, Rekord-Besuch mit 225.000 Fans beim Nova Rock Festival, 45.000 Fun-Punk-Enthusiasten bei Green Day und auch am Donnerstag waren für das Wien-Konzert der Chart-Stars Imagine Dragons wieder über 40.000 Tickets verkauft. Starker Start der Open Air Saison in Österreich!

Warm Up im Prater

Noch vor den absoluten Highlights - Rolling Stones (15. Juli) und Ed Sheeran (1. und 2. September) - zündeten die Imagine Dragons ihr großes Hit-Feuerwerk. Als Einstimmung ging Sänger Dan Reynolds bereits am Mittwoch in Wien auf Sightseeing-Tour. Selfie-Alarm im Prater inklusive.

Konfetti-Show

Auch im nahem Happel Stadion lieferte er viel Remmidemmi: Vom Opener „It’s Time“ wo schon die ersten Konfetti-Kanonen gezündet wurden, bis zum als Piano-Ballade intonierten und mit einem Feuerwerk vollendeten Finale „Radioactive“ wurden die 23 größten Hits wie „Believer“, „Thunder“ oder „Memory“ mit Konfetti-Regen, exzessiven Pyro-Effekten und spektakulärer Video-Show als flotte Las-Vegas-Revue inszeniert. „Bei unserem ersten Wien-Konzert waren keine 200 Leute, jetzt sind es zig-tausende“, kämpfte Reynolds dabei mit den Emotionen.

Pop und Politik

Mit einem Unplugged-Part rund um „I Bet My Life“ , wo die ganze Band auf einer Zweitbühne am Ende des Laufstegs nahe bei den Fans Aufstellung nahm und Reynolds Händeschüttelnd und Selfie-knipsend durch den Bühnengraben joggte, wurden aber auch ruhigere Töne angeschlagen. „Was für eine wunderbare Nacht. Das hier ist das Paradies auf Erden. Dürfen wir euch alle heim nach Las Vegas nehmen? Oder noch besser: Ihr adaptiert uns und wir bleiben im wunderschönen Wien!“

Als emotionelles Highlight setzte man bei der in vier Akte unterteilten Bombast-Show auch wieder ein starkes Polit-Statement. Zum Alphaville-Cover „Forever Young“ schwenkte Reynolds die Ukraine-Flagge. "Wir rocken für den Frieden!"

Geheim-Event

Die Zugabe steigt heute als Geheim-Show. Die Imagine Dragons präsentieren ihre neue CD: „Mercury - Act 2“ mit einem Top-exklusiven Event in Wien. Die Tickets dafür gewinnen Sie jetzt auf oe24.at.