× Stones: Die Songwahl ist da

Die Stones haben nun die vier Songs für die Publikumswahl beim Wien-Konzert verkündet. Es sind Raritäten! Sogar eine Tour-Premiere ist möglich!

Let It Bleed, Wild Horses, Dead Flowers oder Sweet Virginia. Die Rolling Stones haben jetzt die Songs der Fan-Wahl für ihr Wien-Konzert bekannt gegeben. Bis Freitag Mittag kann man dafür auf https://vote.rollingstones.com/ abstimmen. Der Sieger-Song wird dann im Happel-Stadion zwischen den Klassikern Out Of Time und You Can’t Always Get What You Want angestimmt.

×

Eine Tour-Premiere ist damit möglich, denn „Let It Bleed“ wurde bislang bei keinem der vorangegangenen neun Konzerten der Jubiläums-Tour Sixty gespielt.



Die Song-Wahl hat bei den Stones langjährige Tradition: Auch bei den Österreich-Konzerten.

1998 war in Wr. Neustadt Under My Thumb der Fan-Favorit. 2014 gab’s beim bislang letzten Wien-Konzert Get Off of my Cloud und 2017 in Spielberg holte She’s A Rainbow den Sieg.