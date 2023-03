Weird Al: Mit viel Rock und wenig Parodien in Wien

Am Montag feierten 1.500 Fans das erste Österreich-Konzert von Weird Al Yankovic bei dem er kaum Kult-Hits, aber ein Weihnachtslied anstimmte.

Musik. Mit Pop-Parodien wie „Like A Surgeon“ (Madonna), „Another One Rides The Bus“ (Queen) oder „Fat“ (Michael Jackson) wurde er weltberühmt - bei seinem Österreich-Debut im Wiener Gasometer warteten am Montag 1.500 Fans jedoch vergebens darauf. 80er-Jahre-Ikone Weird Al Yankovic, gerade durch die Award-gekrönte Filmbio „Weird“ mit Daniel Ratcliffe wieder in aller Munde, lieferte stattdessen nicht minder witzige Eigenkompositionen wie „Your Horoscope for Today“ („Mein Gratis Service an euch!“), „Don‘t Download This Song“ oder „You Don‘t Love Me Anymore“ und eine Entschuldigung via ÖSTERREICH: „„Es war zu schwierig und zu teuer, die volle Produktion aus den USA rüberzubringen. Deshalb habe ich mich für eine intime Wohnzimmer-Atmosphäre und gegen die Parodien entschieden.“

Kuhglocken. In Wien, wo er nach 10-stündiger Bus-Fahrt aus Berlin in das 25 Hours Hotel eingecheckt hatte und die immerhin 212 Euro teuren Star-Treff-Fotos nur zwischen Plexiglas-Trennwänden absolvierte, setzte der fünffach Grammy-dotierte Kultstar auf Rock (Albuquerque), Gags („Ich habe gegoogelt, was die Leute in Wien wirklich hören wollen und das sind Songs mit Kuhglocken!“) und doch deutlich weniger Ziehharmonika als erwartet. Die hatte er aber immerhin beim - „Wir sind ja schon im März, also schon wieder knapp davor!“- Weihnachts-Song (!) „Christmas at Ground Zero“ umgeschnallt. Dazu wurde auch die spärliche Bühne passend in rot-grünes Advent-Licht gefärbt.

Parodien. Sorgte im Vorprogramm schon Stand-Up-Comedian Emo Philipps für Lacher, so brachte Weird mit formidabler Vier-Mann-Band trotz eigensinniger Song-Auswahl 110 kurzweilige Minuten lang den Gasometer zum Beben. Erst recht mit den Zugaben, wo er dann nach dem extra für Wien auserkorenen Elton-John-Cover „Crocodile Rock“ in einem Medley endlich doch noch einige Parodien anstimmte. Auch von Coolio (Amish Paradise), Robin Thicke (Word Crimes) oder The Kinks (Yoda). Ein brachiales Ereignis, dem trotzdem mindestens einer seiner absoluten Kult-Hits nicht geschadet hätte.

