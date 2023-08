Kultmusiker Sixto Diaz Rodriguez verstorben

Der Sugar Man ist Tot: Sixto Diaz Rodriguez, Star einer Oscar-Dokumentation, ist am Dienstag in Detroit verstorben.

„Mit großer Trauer geben wir von Sugarman.org bekannt, dass Sixto Diaz Rodriguez heute verstorben ist.“ Schock in der Musikszene – Der Sugar Man ist Tot. Diesmal leider wirklich.

Sixto Diaz Rodriguez war einer der mysteriösesten Kultstars der Musikszene: jahrelang tot geglaubt, 1998 von von zwei südafrikanischen Journalisten entdeckt und Inhalt der oscargekrönten Dokumentation "Searching for Sugar Man". Nach zwei Studioalben, die in seiner Heimat wenig Anklang fanden, zog er sich 1971 zunächst ins Privatleben zurück. Dass sich seine Musik unterdessen in Australien sowie in dem durch das Apartheid-Regime lange Zeit isolierten Südafrika großer Beliebtheit erfreute, hat er erst spät erfahren. Die Umstände und Hintergründe seines Erfolgs in Südafrika ab 1998 sind ebenfalls Gegenstand des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Searching for Sugar Man (2012), der Rodriguez schließlich international bekannt machte. 2014 spielte er das erste Mal in der Stadthalle auf und kam im ÖSTERREICH-Interview nicht mehr aus dem Staunen heraus: „Dass ich einmal in der wunderschönen Stadt Wien auftreten darf, hätte ich mir nie im Leben träumen lassen. Doch seit dem Film hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.“

Am Dienstag ist Sixto Diaz Rodriguez im 82ten Lebensjahr in seiner Heimatstadt Detroit verstorben. Im Februar hatte er einen Schlaganfall der ihn wochenlang ans Krankenhausbett fesselte.